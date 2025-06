Borsa | partenza debole in Europa per le tensioni in Iran

Le borse europee aprono in terreno negativo, influenzate dalle tensioni nel Medio Oriente e dalle previsioni della Federal Reserve sull’economia USA. Parigi perde lo 0,66%, Francoforte lo 0,6%, Londra lo 0,35%, mentre gli investitori attendono con attenzione le decisioni della Bank of England. In un contesto di incertezza globale, il mercato resta volatile e pronto a reagire a nuovi sviluppi geopolitici ed economici.

Partenza debole sui listini europei per le tensioni in Medio Oriente, nel conflitto in Iran, oltre che per le previsioni della Fed sull'economia Usa. Parigi cede lo 0,66%, Francoforte lo 0,6%, Londra lo 0,35% in attesa della Bank of England che non dovrebbe peraltro intervenire sui tassi oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: partenza debole in Europa per le tensioni in Iran

In questa notizia si parla di: partenza - debole - tensioni - iran

Il vertice tra le Montagne Rocciose di Kananaskis si è subito rivelato più difficile del previsto: allo stallo sull’Ucraina, le tensioni tra Usa e Ue sui dazi e i continui bombardamenti di Israele a Gaza, si è aggiunta la guerra tra Israele e Iran Vai su Facebook

Settimana stabile sui mercati nonostante tensioni in Medio Oriente. #Petrolio a 75 $/barile, attesa per le banche centrali. Bene le vendite in Cina. Valute emergenti deboli, forti le #oilcurrency. Materie prime in rialzo, spicca il +7,2% del #Brent. #MpsNews #Mar - X Vai su X

Borsa: partenza debole in Europa per le tensioni in Iran; Borsa: partenza debole in Europa per le tensioni in Iran; Asia in rialzo, petrolio e oro corrono con la crisi Iran-Israele.

Borsa: partenza debole in Europa per le tensioni in Iran - Partenza debole sui listini europei per le tensioni in Medio Oriente, nel conflitto in Iran, oltre che per le previsioni della Fed sull'economia Usa. Come scrive quotidiano.net

Borsa Milano, partenza debole per tensioni geopolitiche, bene Eni e Leonardo - Avvio in netto calo per Piazza Affari e per le altre borse europee dopo l'attacco di Israele contro l'Iran nella notte, che ha generato tra gli investitori una diffusa avversione al ... Segnala msn.com