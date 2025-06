Borsa | Milano in rosso con lusso e banche

La Borsa di Milano chiude in rosso, riflettendo il clima di incertezza globale. La pressione di guerre, dazi e inflazione ha frenato gli investimenti, portando i principali mercati europei a perdere terreno. Tuttavia, tra le ombre, i titoli energetici si fanno strada, sfruttando le opportunitĂ offerte dalla volatilitĂ . In questo scenario complesso, gli investitori sono chiamati a navigare con attenzione tra rischi e potenzialitĂ .

C'è poca voglia di rischiare, tra le guerre che infiammano il Medio Oriente, i dazi che mettono sotto pressione auto, lusso e Made in Italy e l' inflazione negli Usa che preoccupa gli analisti. La Borsa di Milano ha perso l'1,2% ma non è la peggiore in Europa, c'è Parigi con un calo dell'1,34% e Madrid con l'1,28%, debole anche Francoforte -1,12% mente contiene il calo Londra (-0,5%). I titoli del settore energetico approfittano della situazione e salgono: Eni ha guadagnato lo 0,58%, Italgas lo 0,65%, Terna lo 0,61% e Snam lo 0,23 per cento. In fondo al listino Moncler (-3,5%) e Cucinelli (-2,19%), soffre Stellantis (-2,02%) e si piegano le banche con Nexi (-3,09%), Banco Bpm (-3,02%), Mps (-2,63%) e Unicredit (-2,02%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano in rosso con lusso e banche

In questa notizia si parla di: borsa - milano - lusso - rosso

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Borse europee frenate dalle nuove minacce di Trump sui dazi. Piazza Affari chiude a -0,6%, in rosso anche le altre. Euro ai massimi da novembre 2021. A Milano bene @eni (+1,5%) e Saipem. Soffre il lusso, alta l’attenzione sulle banche. #Finanza #Bo Vai su X

Non avete ancora acquistato la vostra prima borsa di lusso second hand? ? Il nostro consiglio è di optare per un colore neutro che sta bene con tutto, in modo da facilitarne l’abbinamento con i vostri outfit Una scelta classica e intramontabile? Chiarame Vai su Facebook

Borsa: Milano in rosso con lusso e banche; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib resta in rosso senza Wall Street. Controcorrente i titoli dell’energia; Piazza Affari in rosso con le altre Borse europee: penalizzati auto e lusso.

Borsa: Milano in rosso con lusso e banche - C'è poca voglia di rischiare, tra le guerre che infiammano il Medio Oriente, i dazi che mettono sotto pressione auto, lusso e Made in Italy e l'inflazione negli Usa che preoccupa gli analisti. ansa.it scrive

Borsa Milano in netto calo, pesano tensioni medioriente, vendite su lusso, auto, Stm - Seduta decisamente negativa a Piazza Affari, in linea con l'andamento delle borse europee che sono tutte in rosso, penalizzate sia dall'incertezza legata alla partita dei dazi sia d ... Lo riporta msn.com