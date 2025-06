Borsa | Milano in calo -1% scivola Cucinelli bene Tenaris

La Borsa di Milano chiude in calo, con l’indice Ftse Mib che scivola dell’1,07%, riflettendo un clima di cautela tra gli investitori. Tra le blue chip peggiorate, spiccano Tim, Nexi e Moncler, mentre Cucinelli registra una leggera correzione dopo quattro rialzi consecutivi. A livello di spread, il differenziale tra Btp e Bund si attesta a 98,2 punti, con rendimenti in aumento, segnale di un mercato ancora sensibile alle tensioni geopolitiche e economiche.

E' debole Piazza Affari a oltre un'ora dalla chiusura della seduta, con l'indice Ftse Mib in calo dell'1,07% a 38.997 punti. Sale a quota 98,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 4,6 punti al 3,49% e quello tedesco di 1,2 punti al 2,5%. Scivolano Tim (-4%), Nexi (-2,95%), Moncler (-2,7%) e Cucinelli (-2,3%), colpita da prese di beneficio dopo una serie di 4 rialzi consecutivi sull'onda dell'inatteso balzo delle vendite al dettaglio annunciato 3 giorni fa in Cina. Debole Stm (-1,6%), in linea con l'andamento del settore in Europa, in ordine sparso invece le banche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano in calo (-1%), scivola Cucinelli, bene Tenaris

In questa notizia si parla di: calo - cucinelli - borsa - milano

Piazza Affari in calo con i listini europei, Cucinelli brilla tra i titoli del lusso - Piazza Affari chiude in rosso, trascinata dall'instabilità globale e dai timori per il settore retail negli Stati Uniti, con il calo dei listini europei e Wall Street.

Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -0,58%. Cucinelli, Stellantis e Ferrari tra i peggiori #ANSA Vai su X

Elon Musk perde 27 miliardi di dollari in Borsa dopo lo scontro con Donald Trump. Il suo patrimonio netto è sceso sotto i 400 miliardi, mentre le azioni Tesla hanno perso il 14%, la peggiore giornata in Borsa dal 2010. La battaglia tra i due ha scatenato preocc Vai su Facebook

Borsa: Milano in calo (-1%), scivola Cucinelli, bene Tenaris; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib accelera al ribasso con Nexi e i titoli del lusso. La BoE lascia i tassi fermi; La Borsa del 19 giugno, Milano ancora in calo con la Bce che dice basta ai tagli.

Borsa: Milano in calo (-1%), scivola Cucinelli, bene Tenaris - E' debole Piazza Affari a oltre un'ora dalla chiusura della seduta, con l'indice Ftse Mib in calo dell'1,07% a 38. Lo riporta ansa.it

Borsa: Milano apre debole (-0,4%), bene Saipem cede Moncler - Pesanti i titoli del lusso Cucinelli e Moncler rispettivamente in calo dell'1,46 e dell'1,35%, oltre che Nexi (- Riporta quotidiano.net