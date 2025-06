Borsa | Milano chiude in calo Ftse Mib -1,21%

La Borsa di Milano ha chiuso in calo. L'indice Ftse Mib ha perso l'1,21% a 38.942 punti. Tra i peggiori Moncler (-3,5%), Tim (-3,49%) e Banco Bpm (-3,02%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in calo, Ftse Mib -1,21%

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Borsa: Milano apre in calo dell'1,38%. Il primo indice Ftse Mib a 39.397 punti

Ftse Mib +0,13% in avvio. Pesa il calo di Nexi, Enel e Saipem

