Borsa | Milano apre debole -0,4% bene Saipem cede Moncler

L’avvio di Piazza Affari si presenta in terreno negativo, con il FTSE MIB che perde lo 0,4% a 39.261 punti, segnando una giornata contraddistinta da oscillazioni tra i settori. I titoli del lusso come Moncler e Cucinelli trainano la flessione, mentre i petroliferi mostrano segni di ripresa. Resta da capire se questa volatilità offrirà opportunità di investimento o segnalerà un trend più ampio in evoluzione.

Avvio debole a Piazza Affari dove l'indice Ftse Mib cede lo 0,4% a 39.261 punti. Pesanti i titoli del lusso Cucinelli e Moncler rispettivamente in calo dell'1,46 e dell'1,35%, oltre che Nexi (-1,65%). Bene i 'petroliferi' Saipem (+1,16%), Eni (+1%) e Tenaris (+0,95%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano apre debole (-0,4%), bene Saipem cede Moncler

