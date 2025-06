Borsa | Hong Kong negativa apre -0,26%

L’avvio delle Borse asiatiche si presenta negativo, sotto l’ombra delle tensioni in Medio Oriente. La Borsa di Hong Kong apre con un calo dello 0,26%, lasciando presagire possibili ripercussioni sui mercati globali. Shanghai e Shenzhen seguono il trend, segnando anch’esse perdite. In un contesto di crescente instabilità geopolitica, gli investitori restano attenti alle evoluzioni internazionali che potrebbero influenzare i prossimi movimenti di mercato.

Avvio negativo per la Borsa di Hong Kong, nel mezzo delle turbolenze in Medio Oriente: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,26%, scivolando a 23.648,31 punti. L'indice Composite di Shanghai perde invece in avvio lo 0,13% a 3.384,29 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,23% scivolando a quota 2.006,57. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Hong Kong negativa, apre -0,26%

