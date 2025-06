Borsa | Europa debole Wall Street chiusa Milano -0,9%

Le principali borse europee chiudono la prima parte della seduta in territorio negativo, con Milano che registra la flessione più significativa. L’incertezza cresce tra i trader a causa del conflitto tra Israele e Iran, mentre le decisioni delle banche centrali come la Banca Nazionale Svizzera e la Bank of England influenzano gli umori del mercato. In questo contesto, gli investitori restano in attesa di segnali più chiari per orientare le proprie strategie. La situazione rimane molto fluida, e...

Si presentano deboli le principali borse europee al traguardo di metà seduta, con Wall Street chiusa per festività. Sui mercati domina l'incertezza per il conflitto tra Israele e Iran, mentre la Banca Nazionale Svizzera azzera il costo del denaro e la Banca d'Inghilterra lo lascia invariato al 4,25% come da stime. A scendere di più è Milano (-0,98%) ma sono deboli anche Madrid (-0,89%) e Parigi (-0,8%), Francoforte (-0,69%) e Londra (-0,15%). In rialzo il greggio (Wti +1,8% a 76,21 dollari al barile) e soprattutto il gas (+4,7% a 40,5 euro al MWh) che torna ai livelli dello scorso 4 marzo. Poco mosso l'oro (-0,06% a 3. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa debole, Wall Street chiusa, Milano -0,9%

In questa notizia si parla di: wall - street - chiusa - milano

Wall Street chiude in volata dopo l'accordo Cina-Usa - Wall Street segna una chiusura in volata grazie all'accordo sui dazi tra Stati Uniti e Cina. Il Dow Jones guadagna il 2,81%, il Nasdaq cresce del 4,35% e lo S&P 500 avanza del 3,26%.

In giornata è attesa la decisione della BoE sui tassi d'interesse. Wall Street sarà chiusa per festività. Euro/dollaro sotto 1,15. A Milano gli acquisti premiano Saipem dopo il contratto 'Feed' in Algeria ottenuto da Sonatrach Vai su Facebook

Borse europee, partenza in verde dopo il rinvio dei dazi Usa contro l'Ue: a Piazza Affari corre #Juventus (+4%) con la conquista dell'entrata in #ChampionsLeague +1,3% +1,2% +1,7% chiusa per festività A Milano scattano #Stellantis +2,3%, Stm Vai su X

Borsa: Europa debole, Wall Street chiusa, Milano -0,9%; La guerra dei chip frena le Borse, Milano (+0,6%) è la migliore in Europa. Crolla Wall Street; Borse oggi in diretta | Piazza Affari chiude in rialzo dello 0,9% con Leonardo e le banche.

Borsa: Europa debole, Wall Street chiusa, Milano -0,9% - Si presentano deboli le principali borse europee al traguardo di metà seduta, con Wall Street chiusa per festività. ansa.it scrive

Borsa oggi 19 giugno: Europa in calo senza Wall Street, Medio Oriente e banche centrali al centro. A Milano si salvano i titoli oil – DIRETTA - A Milano male lusso e banche – Segui la DIRETTA • MERCATI Perché la Fed taglia le stime economiche di Gabriella Bruschi ... Come scrive msn.com