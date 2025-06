borsa di tokyo apre in calo tra incertezze su tassi e medio oriente

La Borsa di Tokyo apre in calo, riflettendo l’incertezza globale alimentata dai recenti sviluppi sui tassi d’interesse e dal conflitto in Medio Oriente. Dopo una chiusura statunitense contrastata e senza decisioni chiare della Federal Reserve, gli investitori restano cauti di fronte alle tensioni tra Israele e Iran. La giornata si prospetta all’insegna della prudenza, con il Nikkei che segnala un lieve calo, ma quali saranno le prossime mosse dei mercati?

La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno meno, dopo la chiusura contrastata degli indici statunitensi, che ha seguito il nulla di fatto della Federal Reserve in materia di tassi di interesse, e mentre rimangono i timori sull'evoluzione del conflitto in Medio Oriente tra Israele e Iran. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,16% a quota 38.821,83, con una perdita di 63 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile a 144,80 sul dollaro e a 166,20 sull'euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net