Borsa | chiude in calo la seduta in Europa

Le Borse europee chiudono in rosso, frenate dall’incertezza globale e dai timori di guerre e dazi. Parigi, Francoforte e Londra si sono tutte fermate in territorio negativo, riflettendo una seduta caratterizzata da nervosismo e cautela degli investitori. In un quadro di instabilità, i mercati cercano di trovare un equilibrio, ma l’attenzione rimane alta su sviluppi geopolitici e commerciali che possono influenzare ulteriormente l’andamento economico.

