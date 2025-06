Borrelli | Aggredito da una donna che mi ha rotto gli occhiali |VIDEO

Durante una delle sue missioni contro l'abusivismo nel quartiere Monaldi, Francesco Emilio Borrelli è stato coinvolto in un episodio spiacevole: una donna, arrabbiata per avergli rotto gli occhiali durante un diverbio, ha scatenato un acceso confronto. Un episodio che mette in luce le tensioni tra cittadini e chi cerca di tutelare il decoro urbano, dimostrando ancora una volta quanto sia importante il dialogo civile nelle situazioni di conflitto.

Francesco Emilio Borrelli, durante una delle sue missioni contro l'abusivismo in strada nella zona del Monaldi, ha avuto un acceso diverbio con alcune donne che avevano parcheggiato in divieto di sosta davanti alla fermata del bus. Il deputato mentre riprendeva la scena con il telefonino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Borrelli: "Aggredito da una donna che mi ha rotto gli occhiali"|VIDEO

