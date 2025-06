Borgo Ticino cade in moto in pista | grave un 43enne

Un incidente che scuote la comunità di Borgo Ticino: un motociclista di 43 anni è stato protagonista di una caduta grave sulla Pista Azzurra, suscitando preoccupazione e attenzione. Mentre i soccorritori intervenivano rapidamente, la notizia si diffonde, ricordandoci quanto lo sport possa essere pericoloso. La vicenda invita a riflettere sulla sicurezza in pista e sull'importanza di rispettare le regole per prevenire tragedie come questa.

Grave incidente per un motociclista in pista. È successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 giugno, sulla Pista Azzurra di Borgo Ticino, in via Sempione. Un uomo di 43 anni è caduto in moto e ha riportato gravi ferite. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che prestato le prime cure. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Borgo Ticino, cade in moto in pista: grave un 43enne

