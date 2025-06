Borellini vita dedicata agli altri

Luciana Borellini, figura insostituibile per la comunità modenese, ha dedicato la sua vita agli altri con passione e dedizione. Dopo quasi quattro decenni di servizio pubblico, il suo impegno nel volontariato e nella Fondazione San Filippo Neri testimonia un autentico amore per il prossimo. Per il presidente Braglia, Luciana ha sempre saputo mettere al centro la cura e il sostegno, lasciando un’eredità che continuerà a ispirare tutti noi.

"La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità modenese, nel ricordo del suo costante impegno per gli altri". Con queste parole, il presidente della Provincia Fabio Braglia ricorda Luciana Borellini. Dipendente della Provincia per quasi quarant'anni come dirigente, poi si è occupata di volontariato ricoprendo anche il ruolo di presidente della Fondazione San Filippo Neri. Per Braglia "Luciana ha sempre saputo mettere al centro la cura e l'attenzione per la persona, con grande competenza, impegno e passione".

La scomparsa di Luciana Borellini, presidente della Fondazione San Filippo Neri, lascia un grande vuoto, personale come amica, e mando un grande abbraccio a suo marito Ubaldo e a suo figlio, e un dolore per tutta la comunità. É stata una qualificata e appr

