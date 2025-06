Boom Napoli accordo raggiunto | si attende solo l’annuncio ufficiale

Il mercato del Napoli infiamma i cuori dei tifosi, con un accordo clamoroso ormai definito e l’attesa per l’annuncio ufficiale che si fa sempre più palpabile. Tra trattative, indiscrezioni e grandi nomi come De Bruyne, la squadra azzurra si prepara a un estivo di fuoco, puntando a rinforzi di qualità per competere ai vertici. Ma quale sarà il vero impatto di questi colpi di mercato? Il futuro partenopeo promette emozioni senza precedenti.

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare un accordo raggiunto molto importante. Il Napoli, di fatto, è al centro di tante indiscrezioni di mercato. Basta pensare solo agli arrivi Luca Marianucci e Kevin De Bruyne. Quest'ultimo, ovviamente, ha innescato un grandissimo entusiasmo tra le fila della tifoseria azzurra. Ma Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sono al lavoro per cercare di allestire una squadra che possa essere in grado di affrontare le quattro competizioni della prossima stagione: Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Proprio a seguito di tutto ciò, di fatto, il Napoli ha preso una decisione molto importante.

