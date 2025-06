Boom Inter tutto fatto per l’attaccante | raggiunge Chivu al mondiale per club

L’Inter di Cristian Chivu, impegnata nel prestigioso mondiale per club negli Stati Uniti, non si ferma e lavora incessantemente sul mercato per rafforzare la rosa. Mentre i nerazzurri affrontano sfide e imprevisti, come il pareggio contro il Monterrey, la società punta a regalare al tecnico un attaccante di livello. L’obiettivo è chiaro: scrivere un nuovo capitolo di successi e ricostruire le speranze di tifosi e squadra.

Mentre i nerazzurri sono impegnati negli Stati Uniti per il mondiale per club, la società continua ad operare sul mercato per regalare a Chivu l'attaccante di cui ha bisogno. Certamente non l'esordio sei sogni, quello dell'Inter di Cristian Chivu, fermato sul pari dal Monterrey grazie ad un colpo di testa dell'intramontabile Sergio Ramos. Questa nuova avventura, sia per i nerazzurri che per il neo allenatore, poteva iniziare meglio, ma è chiaro che la squadra porta ancora con sé gli strascichi della stagione appena conclusa. Non solo dal punto di vista psicologico, con la finale di Champions che in questo senso pesa, ma anche proprio da un punto di vista fisico.

Il Mondiale per Club è la grande occasione di Sebastiano #Esposito. L’attaccante si è trovato all’Inter un po’ per caso, e sempre per delle coincidenze è l’unica vera alternativa di #Chivu nel ruolo. Vai su Facebook

Arrivano aggiornamenti sulla situazione legata a Mehdi #Taremi: l’attaccante dell’Inter è bloccato in Iran e non sarà a disposizione di Christian Chivu per il Mondiale per club. Il recente attacco di Israele ha costretto l’Iran a chiudere lo spazio aereo e anche la - X Vai su X

