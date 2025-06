Boom di procreazione assistita si studia un limite europeo per i donatori di seme | Rischio incesti

procreazione assistita, sollevando questioni etiche e di sicurezza. Per prevenire rischi di incesti e garantire la salute dei bambini, si propone di stabilire un limite europeo al numero di figli generati da un singolo donatore. Questa misura mira a tutelare le future generazioni, promuovendo una regolamentazione più equa e responsabile nell’ambito delle tecniche di fertilità assistita. È fondamentale trovare un equilibrio tra diritto alla scelta e tutela della genitorialità responsabile.

In Europa si discute la possibilità di introdurre un limite Ue al numero di bambini che possono nascere con la procreazione assistita grazie all'utilizzo di spermatozoi o ovuli di un singolo donatore. Con i tassi di fertilità in diminuzione, sono in forte aumento in Europa le nascite da. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Boom di procreazione assistita, si studia un limite europeo per i donatori di seme: "Rischio incesti"

La Corte Costituzionale fa la storia: «Tutte e due le madri hanno il diritto di riconoscere il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita all'estero» - La Corte Costituzionale scrive una nuova pagina di diritti, riconoscendo alle madri non biologiche il diritto di essere riconosciute come genitrici dei figli nati in Italia mediante procreazione medicalmente assistita all'estero.

