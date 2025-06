Bonus ristrutturazioni ed Ecobonus le detrazioni per la prima casa sono al 50% | la circolare dell’Agenzia delle Entrate

Se stai pianificando di rinnovare la tua prima casa nel 2025, ottime notizie: le detrazioni fiscali per bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus salgono al 50%. La circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che anche per le pertinenze e, sorprendentemente, anche se l’immobile diventa la tua abitazione principale dopo i lavori, il vantaggio fiscale rimane elevato. Un’opportunità imperdibile per migliorare la casa risparmiando!

Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus elevati al 50% per le spese sostenute nel 2025 per gli interventi sulla prima casa. Lo sconto fiscale resta piĂą elevato di quello ordinario, che è al 36%, anche se l’immobile viene adibito ad “abitazione principale” al termine dei lavori. Un discorso che vale anche per le pertinenze. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare emanata oggi dall’Agenzia delle Entrate, in cui si fa il punto sulle novitĂ introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di bonus edilizi. Confermato per il 2025 il bonus mobili fino a 5mila euro. Spazio anche a chiarimenti sugli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, in tema di Superbonus per condomìni e Onlus e sulla ripartizione della detrazione in dieci quote annuali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bonus ristrutturazioni ed Ecobonus, le detrazioni per la prima casa sono al 50%: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

In questa notizia si parla di: bonus - ristrutturazioni - ecobonus - prima

Bonus casa 2025: ristrutturazioni, fotovoltaico, infissi, climatizzatore, tende - Nel 2025, i bonus casa continuano a offrire vantaggi per ristrutturazioni, fotovoltaico, infissi, climatizzatori e tende.

Bonus edilizi, detrazioni al 50% per le spese 2025 sulla prima casa Vai su Facebook

Bonus ristrutturazioni al 50% se l’abitazione diventa prima casa; Prima casa, bonus edilizi al 50% nel 2025; Bonus ristrutturazioni ed Ecobonus 2025: detrazioni elevate al 50% per la prima casa.

Bonus ristrutturazioni 2025: Ecobonus e Sismabonus al 50% per la prima casa - La legge di Bilancio 2025 eleva al 50% i bonus edilizi per la prima casa, con chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate. Secondo msn.com

Bonus edilizi, Sismabonus ed Ecobonus: detrazioni al 50% per le spese 2025 sull'abitazione principale - Bonus edilizi: ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus elevati al 50% per le spese sostenute nel 2025 per gli interventi sulla prima casa. Da msn.com