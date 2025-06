Bonus ristrutturazioni ed Ecobonus 2025 | detrazioni elevate al 50% per la prima casa

Nel 2025, le detrazioni fiscali per la ristrutturazione della prima casa raggiungono il 50%, offrendo un’ottima opportunità per rinnovare e migliorare il proprio immobile. Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus si rafforzano, premiando gli interventi con agevolazioni più elevate rispetto al passato. Questa circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce come sfruttare al massimo tali vantaggi, rendendo ancora più conveniente investire sulla propria abitazione. Ecco tutto quello che devi sapere per approfittarne al meglio.

Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus elevati al 50% per le spese sostenute nel 2025 per gli interventi sulla prima casa. Lo sconto fiscale resta più elevato di quello ordinario (36%) anche se l'immobile viene adibito ad 'abitazione principale' al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 8E di oggi, con cui l'Agenzia fa il punto sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di bonus edilizi. Spazio anche a chiarimenti sugli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, in tema di Superbonus per condomìni e Onlus e sulla ripartizione della detrazione in dieci quote annuali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bonus ristrutturazioni ed Ecobonus 2025: detrazioni elevate al 50% per la prima casa

