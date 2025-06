Bonus ristrutturazioni 2025 | Ecobonus e Sismabonus al 50% per la prima casa

Nel 2025, ristrutturare la prima casa sarà ancora più conveniente grazie ai bonus al 50%! Ecobonus e Sismabonus offrono un sostegno significativo per interventi di miglioramento energetico e sismico, con uno sconto fiscale superiore al tradizionale 36%. Questi incentivi rappresentano un’opportunità imperdibile per valorizzare e rendere più sicura la propria abitazione principale. Scopriamo insieme i dettagli e come sfruttare al massimo queste agevolazioni.

Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus elevati al 50% per le spese sostenute nel 2025 per gli interventi sulla prima casa. Lo sconto fiscale resta più elevato di quello ordinario (36%) anche se l'immobile viene adibito ad 'abitazione principale' al termine dei lavori e vale anche per le pertinenze. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 8E di oggi, con cui l'Agenzia fa il punto sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di bonus edilizi. Spazio anche a chiarimenti sugli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, in tema di Superbonus per condomìni e Onlus e sulla ripartizione della detrazione in dieci quote annuali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bonus ristrutturazioni 2025: Ecobonus e Sismabonus al 50% per la prima casa

