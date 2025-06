Bonus giovani l’Inps ha aggiornato i requisiti | cosa cambia

Se sei un giovane in cerca di opportunità lavorative o un datore di lavoro interessato a incentivare l’assunzione, è fondamentale conoscere le ultime novità sul bonus giovani INPS 2025. A partire dal 1° luglio, infatti, sono stati aggiornati i requisiti per accedere all’esonero contributivo, introducendo il vincolo dell’incremento occupazionale netto. Scopriamo insieme cosa cambia e come puoi beneficiare di questa misura incentivante.

L'Inps ha aggiornato i requisiti per accedere al bonus assunzioni giovani 2025. A partire dal 1° luglio, per poter usufruire dell'esonero contributivo sarà necessario rispettare un vincolo specifico: l'incremento occupazionale netto. È quanto precisato dall'Istituto con il messaggio n. 1935 del 18 giugno 2025, in linea con le richieste della Commissione europea e le indicazioni del Ministero del Lavoro. Cos'è il bonus giovani e chi può beneficiarne. Un meeting di lavoro (Imagoeconomica). Il bonus giovani è un incentivo rivolto a tutti i datori di lavoro privati che assumono o trasformano a tempo indeterminato lavoratori under 35.

Flat tax, bonus assunzioni e incentivi al rimpatrio: ecco il "Contratto giovani" voluto da Salvini - Il contratto giovani, voluto da Salvini, propone misure audaci per incentivare l'occupazione giovanile.

