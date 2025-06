Bonus da 2400 euro Il Pd rilancia la propaganda anti-Meloni sui centri estivi

Il dibattito sui bonus da 2400 euro e i centri estivi infiamma il panorama politico italiano, con il Pd che rilancia accuse e proposte già respinte dalla maggioranza. La polemica si accende con le parole di Furfaro, che solleva questioni delicate sulla scelta delle strutture per i bambini post-scuola. In un clima di tensione crescente, il vero obiettivo sembra essere più una battaglia politica che il benessere dei più piccoli.

I dem ritornano alla carica con una proposta di un anno fa già bocciata dalla maggioranza. Furfaro: "Un bimbo che ha finito la scuola è non è figlio della presidente del Consiglio dove va?".

