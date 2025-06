Bonus casa 2025 | confermate le detrazioni al 50% tutti i vantaggi fiscali che puoi ottenere

Se stai pianificando di rinnovare la tua casa nel 2025, buona notizia: le detrazioni al 50% sono state confermate e potenziate! Grazie alla circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate, tutti i vantaggi fiscali per le ristrutturazioni edilizie sulla prima casa sono ancora più accessibili, offrendo un'occasione unica per valorizzare il proprio immobile e risparmiare sulle tasse. Approfittane ora e scopri come ottenere il massimo dai bonus casa 2025!

Con la circolare n. 8E del 19 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le principali novitĂ introdotte dall'ultima Legge di Bilancio in tema di agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie. Per le spese sostenute nel 2025 relative a interventi sulla prima casa, i bonus edilizi – tra cui Bonus ristrutturazioni, Ecobonus e Sismabonus – sono stati potenziati, con una detrazione fiscale portata al 50%. Questa percentuale risulta piĂą vantaggiosa rispetto a quella ordinaria del 36%, e si applica anche nel caso in cui l'immobile venga destinato a "abitazione principale" solo al termine dei lavori, inclusi gli interventi sulle pertinenze.

Truffe sui bonus edilizi, i beni sequestrati: anche una fabbrica, un albergo e una casa da 2 milioni - Prato, 15 maggio 2025 – Una vasta operazione contro le frodi sui bonus edilizi ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di 11 milioni di euro, tra cui una fabbrica, un albergo e una lussuosa casa da due milioni.

