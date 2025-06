Bonus anziani 850 euro | cosa significa ISEE nucleo ristretto con soglia 6mila euro?

Il Bonus anziani da 850 euro rappresenta un aiuto fondamentale per chi ha 80 anni o più e vive in condizioni di non autosufficienza, garantendo un sostegno economico concreto. La soglia ISEE di 6 mila euro riguarda un nucleo ristretto, ovvero famiglie con risorse limitate, che desiderano assicurare ai propri nonni assistenza e dignità. Ma cosa significa esattamente questa soglia? Scopriamolo insieme.

Introdotta in via sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, la Prestazione Universale, nota anche come Bonus anziani, è riservata a persone anziane con età anagrafica pari o superiore a 80 anni e non autosufficienti. Tra i requisiti per poter accedere alla misura, composta da una quota fissa pari all’indennità di accompagnamento e da una somma integrativa pari a 850 euro mensili, c’è il possesso di un ISEE non superiore a 6 mila euro. Con un messaggio del 18 marzo 2025 l’INPS ha ulteriormente chiarito il requisito legato al possesso dell’ISEE. Nello specifico si richiede, al momento della domanda, un’attestazione ordinaria ( non ristretta ), in corso di validità, da cui risulti un valore non eccedente i 6 mila euro, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Bonus anziani 850 euro: cosa significa ISEE nucleo ristretto con soglia 6mila euro?

