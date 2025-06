Bono in soccorso mentre Alonso ha negato la vittoria nella Coppa del Mondo di Club

In un contesto di alta tensione, Bono si è distinto come autentico eroe, offrendo un prezioso soccorso mentre Alonso si confrontava con una sconfitta difficile nella Coppa del Mondo di Club. Nonostante le difficoltà, il Real Madrid ha mantenuto la calma, pareggiando contro Al Hilal, mentre Alonso tenta di rinvigorire la squadra con i suoi nuovi acquisti. La sfida è appena iniziata: il calcio riserva ancora molte sorprese e emozioni da vivere fino in fondo.

2025-06-18 23:16:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Real Madrid è stato tenuto a un pareggio per 1-1 da Al Hilal mentre la prima partita di Xabi Alonso ha visto loro produrre una prestazione deludente nel loro apri della Coppa del Mondo di club. Mentre era privato dei servizi di Kylian Mbappe in anticipo a causa di una malattia, Alonso ha nominato nuovi acquisti Trent Alexander-Arnold e Dean Huijsen in sua difesa, sebbene sia stato l’uomo per Mbappe a dare il comando a Madrid. Gonzalo Garcia si convertì al 34 ° minuto nonostante Madrid fosse sul piede posteriore per gran parte del primo tempo, ma il rigore di Ruben Neves meritava meritatamente le cose sei minuti dopo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

