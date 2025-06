Bonny non può bastare l’Inter farà di tutto per altre 2 operazioni – CdS

L'Inter si prepara a rinforzare la rosa, puntando su Bonny come pedina chiave per il mercato. Con la trattativa con il Parma vicina alla chiusura e un valore di 25 milioni di euro, i nerazzurri vogliono anche perfezionare altre operazioni strategiche. La squadra lavora per uscire e acquisire nuovi talenti, per consolidare le ambizioni in Italia e nel mondo. Ecco perché ogni mossa, anche quella di Bonny, diventa fondamentale nel grande progetto nerazzurro.

Bonny ormai può dirsi ad un passo dall’Inter. Con il Parma si stanno limando le ultime distanze per arrivare ai 25 milioni di euro di valutazione. Ma il solo attaccante francese, scrive il Corriere dello Sport, non può bastare. Ecco perchĂ© il club lavora per fare anche due operazioni: una in uscita e un’altra in entrata. NON BASTA BONNY – Nella notte di ieri, l’Inter ha pareggiato contro il Monterrey all’esordio nel Mondiale per Club ( vedi highlights ). La squadra di Cristian Chivu ha alternato ad un primo tempo tutto sommato buono, una ripresa claudicante, dove la stanchezza ne ha fatta da padrona. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny non può bastare, l’Inter farĂ di tutto per altre 2 operazioni – CdS

In questa notizia si parla di: bonny - bastare - inter - operazioni

Mercato Inter, Marotta prepara il regalo a Inzaghi per convincerlo a restare: Bonny può non bastare, occhio al colpo da 40 milioni in attacco! - L'Inter di Marotta sta cercando di convincere Inzaghi a rimanere con un regalo speciale e un colpo da 40 milioni in attacco, puntando a rinforzare la rosa per la prossima stagione.

Le ultime dal mercato: Van Den Bosch per la difesa, Bonny sempre più vicino all'Inter; Calciomercato Inter: ultimissime notizie; Bonny non può bastare, l’Inter farà di tutto per altre 2 operazioni – CdS.

Sky – Bonny, Inter avanti: la cifra c’è, si lavora sulla formula. Leoni decide… - Punto su alcune delle possibili operazioni di mercato dell'Inter: i dirigenti interisti lavorano sui due giocatori del Parma ... fcinter1908.it scrive

L'Inter stringe per Bonny: operazione da 22-23 milioni, Sebastiano Esposito contropartita - I nerazzurri vogliono abbassare la parte cash inserendo il fratello di Pio, originariamente prima scelta dei ducali ... Secondo msn.com