Bonny-Inter l’America non taglia i ponti E il Parma stringe sui tempi! SI

Bonny-Inter l'America non taglia i ponti E il Parma stringe sui tempi!

L'Inter non molla Bonny, anche dall'America, mantenendo vivo il sogno di portarlo in nerazzurro. Il Parma, nel frattempo, apre le porte ma mette i tempi stretti, sfidando le ambizioni dell’Inter. La trattativa è calda e continua senza sosta, con contatti quotidiani che alimentano l’attesa. In un mercato in fermento, il futuro dell’attaccante francese potrebbe rivelarsi decisivo: ecco tutti gli ultimi aggiornamenti sulla corsa al talento transalpino.

L'Inter non molla la presa per Bonny, anche dall'America. Il Parma apre le porte, ma detta i tempi. Ecco le ultime sulla trattativa di mercato. CONTATTI CONTINUI – Ange-Yoan Bonny è il nome più caldo per il rinforzo del reparto attaccanti dell'Inter, che comunque non ha intenzione di limitarsi a quest'unico colpo offensivo estivo. Tuttavia, attualmente il francese resta una priorità, che neanche il Mondiale per Club riesce a indebolire. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, infatti, anche dagli Stati Uniti proseguono i contatti tra il club nerazzurro e l'entourage del calciatore.

Sempre più #Bonny, l'attaccante vuole solo l'Inter: corsa contro il tempo per averlo già al Mondiale per Club, dirigenti al lavoro per chiudere la trattativa con il Parma e portarlo negli Usa GDS Vai su X

? L’Inter sta procedendo nei colloqui per ingaggiare Ange-Yoan Bonny dal Parma il prima possibile. Il giocatore ha già dato il via libera per unirsi al club. - Fabrizio Romano Vai su Facebook

