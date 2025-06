Bonny Inter fiduciosa per la chiusura! Un altro club spinge – Sky

L’Inter fa tutto il possibile per chiudere l’affare Bonny, giovane talento francese del Parma, puntando a rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia, un altro club si inserisce nella corsa, rendendo la trattativa più incerta che mai. La voglia di Bonny di vestire nerazzurro si fa sempre più forte, mentre i tifosi sognano già le sue prodezze in campo. La pazza estate di mercato nerazzurra è ormai alle battute finali...

L’Inter sta cercando in queste ore di chiudere definitivamente la trattativa che riguarda l’attaccante francese del Parma, ossia Ange-Yoan Bonny. Secondo Gianluca Di Marzio su Sky Sport c’è però un altro club che ci prova. TRATTATIVA – Ange-Yoan Bonny è il primo attaccante che la società Inter ha individuato per rinforzare il reparto offensivo. L’idea era già importante nei mesi scorsi e già si parlava del calciatore in ottica nerazzurra. Con l’arrivo di Cristian Chivu la dirigenza si è definitivamente convinta sul colpo da chiudere in pochi giorni. Le trattative con il Parma infatti in questo momento sono a buon punto, tanto che si parla di fiducia per la buona riuscita. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny, Inter fiduciosa per la chiusura! Un altro club spinge – Sky

In questa notizia si parla di: inter - bonny - altro - club

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

@FabrizioRomano: "Per Bonny capiremo di più settimana prossima in chiave Inter. È molto gradito, piaceva già prima dell’arrivo di Chivu in panchina, ora è un incentivo in più. Il club nerazzurro sta già parlando col Parma: la base è 22 milioni di euro, più bo Vai su X

Cherubini (ds Parma): "È noto che è l'Inter è molto interessata a Bonny. Ne parleremo presto, compatibilmente con i loro impegni al Mondiale per Club". Vai su Facebook

Bonny con l'Inter già al Mondiale per club? Si può. I tempi dell'affare; L'Inter stringe per Bonny: può arrivare al Mondiale per Club; La Repubblica - Inter su Bonny, il Parma pensa a Pio Esposito: sul baby bomber ci sono anche altri due club di Serie A.

Da Bonny a Rovella: c’è la data (con lo scambio) per l’arrivo all’Inter | CM.IT - L'Inter vicina al terzo colpo del mercato estivo: i nerazzurri pronti a chiudere la partita per l'arrivo dal Parma di Bonny ... Come scrive calciomercato.it

Bonny-Inter, l’America non taglia i ponti. E il Parma stringe sui tempi! SI - L'Inter non molla la presa per Bonny, anche dall'America. Lo riporta inter-news.it