Bonny-Inter col Parma si lavora sugli incastri! Il punto su Frattesi

L’Inter si prepara a chiudere un importante colpo di mercato, con Bonny al centro della scena. Dopo aver raggiunto l’accordo con il Parma sulla valutazione di 25 milioni di euro, il vero obiettivo è trovare gli incastri giusti per formalizzare il trasferimento. Ma cosa c’è di nuovo su Frattesi? Ecco le ultime novità e i dettagli che potrebbero svelare il futuro dei nerazzurri. Restate sintonizzati per scoprire come evolverà questa operazione.

Bonny e l’Inter presto potrebbero sposarsi. Col Parma si lavora sul trovare i giusti incastri, dopo aver concordato sulla valutazione. Ecco cosa filtra su Frattesi. INCASTRI GIUSTI – Luca Marchetti a Tmw ha fatto il punto sul mercato dell’Inter e in particolare sull’operazione Bonny: « L’Inter è impegnata a chiudere la trattativa per Bonny. Dopo aver trovato l’intesa di massima con il Parma (25 milioni di euro) bisogna trovare gli incastri giusti: si lavora ora sulla distribuzione tra parte fissa e variabile per formalizzare l’affare. Intanto Chivu aspetta i rinforzi offensivi richiesti e resta vigile su altri nomi, incluso Højlund, anche se le condizioni per un ritorno in Italia del danese restano complesse ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny-Inter, col Parma si lavora sugli incastri! Il punto su Frattesi

Fabrizio Romano - L'interesse dell'Inter per Hojlund è molto concreto, sempre più concreto anche lato giocatore. Si sta per entrare nel vivo, l'Inter ha confermato all'agente l'alto gradimento. Non è l'unico nome per l'attacco, è vivo anche l'interesse per Bonny

