Bonny Inter ai dettagli il colpo | ecco la cifra e quando arriva a Milano

L'Inter si prepara a chiudere un colpo di mercato che farà parlare: il nome di Ange-Yoan Bonny, giovane talento del Parma, si fa sempre più concreto. Con una cifra di circa 160 milioni e i dettagli ancora da definire, il bomber arriverà a Milano tra pochi giorni per rafforzare l'attacco nerazzurro. La squadra di Inzaghi punta forte su questa operazione, che potrebbe rivoluzionare la stagione.

Bonny Inter ormai è un colpo di calciomercato ai dettagli, ecco cosa manca, la cifra e quando arriva a Milano il bomber dal Parma. L' Inter continua a muoversi con decisione sul mercato alla ricerca di un rinforzo offensivo, e il nome in cima alla lista resta quello di Ange-Yoan Bonny. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe 2003 del Parma è considerato l'obiettivo prioritario per completare il reparto attaccanti e fornire un'alternativa concreta alla coppia Lautaro-Thuram, apparsa già affaticata nelle prime uscite stagionali sotto la guida di Cristian Chivu. Il nuovo allenatore nerazzurro conosce bene Bonny, avendolo allenato nella fase finale della scorsa stagione in Emilia, e vorrebbe continuare a valorizzarlo anche ad Appiano Gentile.

