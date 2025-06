Bonny con l' Inter già al Mondiale per club? Si può I tempi dell' affare

L’entusiasmo cresce: Bonny con l'Inter si avvicina al mondiale per club, aprendo nuove prospettive di mercato. Con una finestra di sei giorni e sei modifiche possibili per squadra, il calciomercato si anima e le trattative, come quella con il Parma, sono già in fase avanzata. È il momento di seguire da vicino ogni mossa, perché le decisioni di oggi definiranno il futuro dei nostri campioni.

Ogni squadra ha una finestra di sei giorni per effettuare nella rosa un massimo di sei modifiche. E la trattativa col Parma è ben avviata.

