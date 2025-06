Bonny c’è una piccola distanza! Serve sistemare una cosa – Sky

L'Inter si avvicina con determinazione all'acquisto di Ange-Yoan Bonny dal Parma, un talento francese classe 2003 che potrebbe presto vestire la maglia nerazzurra. Con l'attenzione focalizzata sui dettagli e una trattativa ormai ai dettagli finali, i tifosi sognano giĂ un futuro ricco di emozioni. La voglia di rafforzare il reparto offensivo non si ferma, e l'arrivo di Bonny potrebbe rappresentare un passo decisivo verso nuovi successi.

L’Inter continua a lavorare con attenzione al profilo di Bonny, attaccante francese del Parma prossimo a diventare nerazzurro come spiegato anche da Sky Sport. AVANTI – La trattativa tra Inter e Parma per Ange-Yoan Bonny è ormai alle battute finali, secondo quanto riportato da Sky Sport. Nella consueta analisi di mercato, l’emittente ha espresso piĂą che semplice ottimismo sul possibile arrivo dell’attaccante classe 2003. La dirigenza interista è fortemente convinta di essere in netto vantaggio rispetto ad altri club nella corsa al giovane talento francese. I contatti tra le parti sono avanzati: i nerazzurri non temono piĂą l’inserimento del Napoli o di altre societĂ interessate all’acquisto del cartellino. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny, c’è una piccola distanza! Serve sistemare una cosa – Sky

Bonny è sempre più vicino all'Inter: distanza minima! L'ad del Parma: "In tempi brevi…" - Ne ha parlato anche l'ad del Parma Federico Cherubini a La Gazzetta di Parma: 'È noto che è molto interessata.

Bonny non può bastare, l'Inter farà di tutto per altre 2 operazioni – CdS - Con il Parma si stanno limando le ultime distanze per arrivare ai 25 milioni di euro di valutazione.