Bonny all’Inter in due modi e non va escluso il blitz Mondiale – TS

L’Inter si prepara a blindare Bonny, il promettente centravanti francese, con due possibili modalità di acquisto. Cristian Chivu potrebbe riabbracciare il suo attaccante in modo rapido, e non è da escludere un blitz negli USA durante il mondiale per accelerare le trattative. Con il Napoli in agguato, i nerazzurri sono pronti a fare sul serio: l’affare è ormai vicino alla conclusione. Restate sintonizzati, perché il mercato nerazzurro si infiamma!

Bonny promesso sposo dell’Inter di Cristian Chivu. L’allenatore rumeno sarebbe pronto a riabbracciare il suo centravanti, che può arrivare in due modi. E se la trattativa dovesse chiudersi a breve, occhio al blitz negli USA. AL MONDIALE UN’IPOTESI – Yann-Ange Bonny verso l’Inter. Il francese, corteggiato anche dal Napoli, è ormai promesso sposo del club nerazzurro. Negli ultimi giorni c’è stato un ulteriore avvicinamento tra le parti: Inter e Parma stanno lavorando per arrivare a dama. Se la trattativa dovesse concludersi a breve non è da escludere addirittura un blitz di Bonny negli Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny all’Inter in due modi e non va escluso il blitz Mondiale – TS

In questa notizia si parla di: bonny - inter - modi - blitz

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

Blitz ad Appiano, Inzaghi è furibondo: ecco cosa succede.

Bonny all’Inter con contropartita? Intanto, un blitz di Ausilio – TS - L’allenatore, che dopo la finale deciderà il suo futuro, avrà sicuramente a disposizione ... Si legge su informazione.it

Bonny all’Inter, ci siamo: cosa manca per la firma, gli ultimi dettagli sulla trattativa - Bonny all’Inter – Dopo la delusione arrivata per via del campionato, l’Inter si prepara per la finale di Champions League contro il PSG, che si terrà a Monaco, sabato 31 maggio. Secondo fantamaster.it