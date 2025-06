Bologna risparmia 150 milioni con la misura Città 30 | meno incidenti e inquinamento

Bologna sta rivoluzionando la mobilità urbana con la misura Città 30, che in soli sei mesi ha permesso di risparmiare oltre 150 milioni di euro in costi sociali e umani. Grazie a questa iniziativa, incidenti, morti e feriti sono diminuiti sensibilmente, rendendo le strade più sicure, fluide ed ecologiche senza compromettere i tempi di percorrenza. Un esempio virtuoso di come politiche intelligenti possano migliorare la qualità della vita cittadina.

Con la misura della Città 30 è possibile risparmiare in costi sociali e umani: è il caso di Bologna, dove in soli sei mesi sono oltre 150 i milioni di euro risparmiati grazie alla riduzione di incidenti, morti e feriti. La guida è diventata effettivamente più sicura, fluida ed ecologica, senza impatti significativi sui tempi di percorrenza. Lo rileva lo studio esclusivo di GO-Mobility, basato su dati derivanti per la prima volta direttamente dalle scatole nere delle auto in circolazione nella città emiliana e che contribuiscono a sfatare i falsi miti su 30 kmh e traffico, inquinamento, tempi. Dal 2023 al 2024, analizzando più di 135mila viaggi reali, sulle strade bolognesi dov'è stato applicato il limite, il rispetto dei 30 kmh è arrivato fino a quasi il 60% delle percorrenze, il numero delle frenate brusche è più che dimezzato e le emissioni inquinanti e climalteranti per km percorso sono calate fino al 17%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bologna risparmia 150 milioni con la misura Città 30: meno incidenti e inquinamento

