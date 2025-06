Bologna capitale dello sport | dalla storica Coppa Italia di calcio allo scudetto del basket

Bologna, città che pulsa di storia e passione sportiva, si conferma come capitale dello sport italiano. Dalla storica Coppa Italia di calcio allo scudetto del basket, l'entusiasmo e l'orgoglio si intrecciano in un racconto epico di vittorie e sfide. La notte di Achille Polonara e della Virtus segna un nuovo capitolo di gloria, dimostrando che anche gli eroi, tra lacrime e sorrisi, tornano sempre più forti. Una città che vive di sport, e che oggi celebra il suo spirito indomito.

Bologna, 19 giugno 2025 – Anche gli eroi piangono. Soffrono. E a volte tornano a sorridere. Lo ripetiamo perché ce lo ha raccontato l’epica, di poema in poema. Accadeva a Pericle, seppellendo il figlio Paralo; poi a Ettore, a Priamo. E non era in lacrime anche Odisseo-Ulisse? Poi, il ritorno. Achille Polonara – il destino nel nome – martedì sera ha sorriso, alla conquista del diciassettesimo scudetto del campionato di basket della sua Virtus Bologna. Il mondo lo ha visto in diretta, sullo schermo di un telefonino in videochiamata: “Questa vittoria è per te”. Sullo sfondo, da una parte, il palazzetto di Brescia; dall’altra un muro bianco e il letto di un reparto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it