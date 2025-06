Bologna anticipi e posticipi dei primi tre turni Mercato | Napoli in pressing su Ndoye

Il Bologna si prepara a una nuova avventura nella Serie A 2025/2026, con anticipi e posticipi già annunciati per i primi tre turni. La squadra di Vincenzo Italiano aprirà il campionato sabato 23 agosto alle 20.45 all’Olimpico contro la Roma, in un incontro che promette emozioni e rivincite. Con il pressing su Ndoye e un mercato in fermento, i rossoblù sono pronti a scrivere un capitolo entusiasmante: il calcio italiano si anima ancora di più.

Bologna, 19 giugno 2025 – La stagione 20252026 del Bologna comincerà sabato 23 agosto alle 20.45. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato date e orari dei primi tre turni del prossimo campionato, con i ragazzi di Vincenzo Italiano di scena all’Olimpico contro la Roma, sullo stesso terreno dove lo scorso 14 maggio si è consumato il successo sul Milan e la conseguente vittoria della Coppa Italia. Di sabato sarà anche il secondo match dell’anno, con la prima partita casalinga dei rossoblù contro il Como di Cesc Fabregas in programma tra le mura amiche alle ore 18.30 di venerdì 30 agosto. Infine il terzo turno di Serie A vedrà il Bologna in campo al Meazza domenica 14 settembre alle 20. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna, anticipi e posticipi dei primi tre turni. Mercato: Napoli in pressing su Ndoye

