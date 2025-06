Bollette fantasma prezzi stellari e morti che diventano diamanti | vi porto nel mondo dei funerali triestini

Benvenuti nel complesso mondo dei funerali triestini, un universo fatto di bollette invisibili, prezzi stellari e storie che sfidano ogni logica. Cercare di capire quanto costa un addio a Trieste è come tentare di decifrare le accise sulla benzina: un labirinto di variabili. Ma una cosa è certa: in questa città, anche la fine ha il suo modo unico di lasciarci senza parole, tra diamanti nascosti e pratiche che sembrano uscire da un altro tempo.

Cercare di capire di preciso quanto costano i funerali a Trieste è come tentare di capire perché paghiamo ancora le accise sulla benzina. "Eh, ma è variabile", ci si sente dire a più riprese. Proprio come in vita, nessuno è uguale al cimitero: le sepolture non sono mai le stesse e così i loculi.

Dieci anni fa seppellire una salma in una tomba di quarta classe costava quasi ottomila euro in meno rispetto ad oggi.

