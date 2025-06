Boicottano Israele in nome dei diritti umani ma tacciono sull’Iran

In un mondo in cui il silenzio e la retorica spesso si intrecciano, l'Università Alma Mater di Bologna ha scelto di ribadire il suo impegno contro ogni forma di oppressione. Tuttavia, emerge un interrogativo: perché certi conflitti, come quelli in Iran, sembrano essere ignorati mentre altri vengono robustamente condannati? La coerenza e la responsabilità sono al centro del dibattito, poiché la vera lotta ai diritti umani richiede attenzione e fermezza in ogni scenario.

Al direttore - Il Senato accademico dell’Università Alma Mater di Bologna ha recentemente approvato una mozione per riaffermare il ruolo dell’Università come spazio critico e decoloniale, esplicitamente e attivamente schierato contro OGNI forma di oppressione, apartheid e violenza”. Non si riferiva alla violenza dell’Iran nei confronti delle donne o dell’oppressione di Hamas nei confronti delle libertà dei palestinesi e neppure alla violenza terroristica che i civili israeliani (di qualunque fede) sono costretti a subire da decenni. Si riferiva a Israele. Sarebbe tuttavia interessante conoscere l’opinione dei senatori della prestigiosa Università in merito a un episodio di apartheid recentemente accaduto in Italia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Boicottano Israele in nome dei diritti umani, ma tacciono sull’Iran

