Bocelli e Sinner insieme in una canzone | quando esce titolo e tutti i dettagli

Una collaborazione inaspettata, Andrea Bocelli e Jannik Sinner insieme in una canzone. L’hanno annunciato i due talenti spiegando che il brano si intitola Polvere e gloria e uscirà il 20 giugno 2025 per Decca Records Universal Music. Si tratta di una conversazione tra generazioni, tra percorsi diversi ma guidati dalla passione, composta da parti in italiano e parti in inglese. Il cantante presta la sua voce a versi intensi e solenni, mentre il tennista interviene con passaggi quasi fossero pensieri ad alta voce. «All you have to do is to be yourself, improve every day. Talent doesn’t exist, it has to be earned», recita un estratto della canzone scritta da Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope e lo stesso Andrea Bocelli. 🔗 Leggi su Lettera43.it