Bocelli e Sinner insieme in ‘Polvere e Gloria’

e Jannik Sinner uniscono le loro voci in un'inedita armonia, raccontando storie di dedizione, sogno e resilienza. Un duetto che va oltre la musica, celebrando il potere dell'arte di unire anime diverse ma accomunate dalla stessa passione. Questo straordinario incontro tra leggenda e promessa ci invita a riflettere su quanto sia importante credere nei propri sogni, superando ogni limite. La loro collaborazione promette di essere un viaggio emozionante e memorabile, pronto a emozionare il mondo.

Cosa accade quando due fuoriclasse si incontrano fuori dal campo, ma nel territorio condiviso della vita vissuta? Nasce ‘Polvere e Gloria’, la sorprendente unione in musica tra il Maestro Andrea Bocelli e Jannik Sinner, in uscita il prossimo 20 giugno per Decca Records Universal Music. Il brano è una conversazione tra generazioni, tra percorsi diversi ma guidati dalla passione. In ‘Polvere e Gloria’, tra italiano e inglese, il Maestro Andrea Bocelli presta la sua voce calda a versi intensi e solenni, mentre Jannik Sinner, con tono sincero, interviene con passaggi quasi fossero pensieri ad alta voce. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bocelli e Sinner insieme in ‘Polvere e Gloria’

