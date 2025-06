Bocelli e Sinner duetto in musica Esce Polvere e Gloria | Molto più di una canzone

Roma, 19 giugno 2025 – Quando un'icona della musica come Andrea Bocelli incontra una stella dello sport, nasce qualcosa di magico. Il duetto con il tennista Sinner dà vita a "Polvere e Gloria", un brano che promette di emozionare e sorprendere. In uscita il 20 giugno per Decca Records / Universal Music, questa collaborazione inattesa è pronta a conquistare il cuore di tutti gli appassionati, dimostrando che passione e talento uniscono mondi diversi in un’unica melodia.

Roma, 19 giugno 2025 - Cosa può nascere dall'incontro tra un fuoriclasse della musica e uno dello sport? Polvere e Gloria, in uscita a sorpresa venerdì 20 giugno per Decca Records Universal Music, è la risposta: una collaborazione inaspettata, che sorprende ed emoziona. L’annuncio è arrivato sui profili social dei due "campioni" italiani. Polvere e Gloria è il nuovo brano di Andrea Bocelli, che ha scelto come ospite d’eccezione il tennista Jannik Sinner. La canzone è firmata da Stephan Moccio, Giovanni Caccamo, Alfredo Rapetti Cheope e dallo stesso Bocelli, con la produzione di Pierpaolo Guerrini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bocelli e Sinner, duetto in musica. Esce Polvere e Gloria: “Molto più di una canzone”

