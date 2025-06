boca juniors benfica ander herrera squalificato per rissa

Durante una sfida mozzafiato tra Boca Juniors e Benfica al Mondiale per Club, l’atmosfera si è infiammata, portando a squalifiche sorprendenti. Tra queste, spicca quella di Ander Herrera, ex stella del Manchester United, che ha ricevuto una lunga sospensione per aver preso parte a una rissa. Questi episodi evidenziano quanto il calciomercato possa essere imprevedibile e ricco di emozioni, lasciando i tifosi con il fiato sospeso.

Il Mirror riporta la notizia della squalifica di ben tre calciatori durante una partita del Mondiale per Club. Il match disputato tra il Boca Juniors e il Benfica ha avuto come conseguenze alcune sanzioni abbastanza pesanti. Le squalifiche al Mondiale per Club:. Scrive Il Mirror: « L ‘ex stella del Manchester United Ander Herrera ha ricevuto una squalifica di quattro partite dopo l’espulsione per rissa con una guardia di sicurezza durante l’esordio del Boca Juniors nel Mondiale per Club contro il Benfica. Il pareggio per 2-2 di lunedì è stato molto teso: tre giocatori sono stati espulsi in totale, con Jorge Figal che si è unito a Herrera nell’essere mandato negli spogliatoi prima del tempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it