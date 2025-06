Bmw C 400 X in promozione | i vantaggi dell' offerta con rate da 129 euro al mese

Scopri la nuova BMW C 400 X in promozione: il modo più intelligente per portarti a casa uno scooter premium di media cilindrata senza anticipo. Fino al 30 giugno 2025, approfitta di un’offerta esclusiva con rate da soli 129 euro al mese e senza anticipo iniziale. Con questa proposta, hai la flessibilità di riscattare, rifinanziare o restituire il veicolo alla fine del contratto. Non perdere l’occasione di guidare il meglio...

Fino al 30 giugno 2025 lo scooter premium di media cilindrata della casa bavarese viene proposto in offerta con anticipo zero. Previste 35 rate mensili a partire da 129 euro al mese e, alla scadenza, la possibilità di riscattare, versando o rifinanziando la maxirata finale, oppure di restituire il veicolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bmw C 400 X in promozione: i vantaggi dell'offerta con rate da 129 euro al mese

