Blocco diesel cosa accadrebbe ad Arezzo | quasi 7mila auto a rischio stop

Immaginate Arezzo senza quasi 7.000 auto diesel: un cambiamento che potrebbe rivoluzionare la vita quotidiana dei cittadini. Con le restrizioni già in atto nel Nord Italia, l’ipotesi di un blocco totale per i veicoli Euro 4 e 5 si fa sempre più concreta, mettendo a rischio il cuore pulsante della mobilità locale. Ma cosa significherebbe tutto ciò per la città e i suoi abitanti? Scopriamolo insieme, perché il futuro è ora.

Arezzo, 19 giugno 2025 – Il blocco alle auto diesel Euro 4 (e in alcuni casi Euro 5 ) è ormai una realtà per milioni di cittadini del Nord Italia. Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna hanno adottato restrizioni progressivamente più severe per combattere l’inquinamento nei territori del Bacino Padano. Ma cosa accadrebbe se misure analoghe arrivassero anche ad Arezzo? I dati Aci fotografano una situazione tutt’altro che trascurabile. Solo nel comune di Arezzo, circolano oggi 6.983 veicoli diesel Euro 5 (3.428 Euro 5a e 3.555 Euro 5b), ovvero auto immatricolate tra il 2009 e il 2014, che oggi rappresentano un’ampia fascia della mobilità privata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Blocco diesel, cosa accadrebbe ad Arezzo: quasi 7mila auto a rischio stop

