Blackout a Torino arrivano i generatori | Lavoriamo con 130 persone per trovare soluzioni

A Torino, i blackout continuano a mettere alla prova cittadini e aziende, ma grazie all’impegno di 130 professionisti, arrivano i generatori per garantire continuità. Nonostante gli episodi siano in calo, il problema resta una priorità. Con soluzioni rapide e innovative, lavoriamo incessantemente per riportare la luce in ogni quartiere. La città può contare su una risposta forte e decisa: perché nessuno dovrebbe rimanere al buio.

A Torino, il problema dei blackout che stanno lasciando al buio diversi quartieri non è ancora del tutto risolto, anche se gli episodi stanno diminuendo. Secondo l'Ireti, che si occupa della distribuzione dell'energia in città, nel fine settimana si sono registrati 24 guasti, scesi a "solo".

