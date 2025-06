Black Panther Damson Idris nuovo T' Challa? La risposta dell' attore alimenta la speranza

Le voci sul possibile ritorno di Damson Idris nel ruolo di T’Challa si fanno sempre più insistenti, alimentando la speranza dei fan. Dopo le prime indiscrezioni, l’attore stesso ha rinnovato il suo interesse, lasciando intravedere una possibile interpretazione in futuro. Questa suggestiva ipotesi apre nuovi scenari per il Marvel Cinematic Universe, facendo sognare ancora di più gli appassionati. La domanda ora è: sarà davvero lui il prossimo eroe sotto il costume?

Già da tempo si vociferava del possibile recasting di T'Challa e Damson Idris, in una recente intervista, avrebbe suggerito nuovamente questa pista. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Black Panther, Damson Idris nuovo T'Challa? La risposta dell'attore alimenta la speranza

In questa notizia si parla di: damson - idris - challa - black

F1: trailer del film Warner Bros con Brad Pitt, Damson Idris e protagonisti reali in pista - Il nuovo trailer di F1, appena rilasciato da Warner Bros. Italia, è un'imperdibile immersione nel mondo della Formula 1.

Black Panther, Damson Idris nuovo T'Challa? La risposta dell'attore alimenta la speranza; Black Panther 3: il nuovo leak potrebbe aver svelato la star che Marvel vuole per T'Challa; Avengers: Doomsday introdurrà un nuovo Black Panther nel Marvel Cinematic Universe.

Black Panther, Damson Idris nuovo T'Challa? La risposta dell'attore alimenta la speranza - Già da tempo si vociferava del possibile recasting di T'Challa e Damson Idris, in una recente intervista, avrebbe suggerito nuovamente questa pista. Da comingsoon.it

Damson Idris hints at Marvel talks for potential T'Challa role in Black Panther franchise - Damson Idris hints if he has spoken to Marvel about possibly playing T'Challa or his son in future MCU projects. tribune.com.pk scrive