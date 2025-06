Black Panther 3 questa star di F1 in lizza per diventare il nuovo T' Challa dei Marvel Studios?

Black Panther 3 si avvicina e il mondo Marvel si appassiona alle novità sul cast. Tra i nomi in lizza per assumere il ruolo di T'Challa, spicca una star di Formula 1 pronta a sorprendere tutti: Damson Idris. Con Ryan Coogler nuovamente all’opera, le aspettative sono alle stelle. Ma chi sarà il nuovo volto della Pantera Nera? La risposta potrebbe arrivare presto, e le sorprese non finiscono qui.

Sembra ormai certo che il Marvel Cinematic Universe accoglierà il nuovo erede di T'Challa nei prossimi progetti in arrivo al cinema Poiché Ryan Coogler si sta lentamente rimettendo al lavoro sulla produzione di Black Panther 3, i rumor che circondano il casting della nuova Pantera Nera protagonista stanno cominciando a diffondersi online, così come la voce che vede coinvolta la star del film F1 in uscita la prossima settimana. Damson Idris ha recentemente risposto scherzando, ma non troppo, alla domanda se sia stato o meno contattato dai Marvel Studios per un ruolo nel prossimo film del franchise, che vedeva protagonista il compianto Chadwick Boseman nella parte di T'Challa.

