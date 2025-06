‘Bisogna tornare a bocciare’ | Paolo Crepet critica il sistema scolastico e invoca più meritocrazia

Paolo Crepet denuncia con fermezza la crisi del sistema scolastico italiano, evidenziando perdita di autorevolezza e mancanza di meritocrazia. La sua proposta? Ricominciare a bocciare per valorizzare il merito e ridare dignità all’istituzione educativa. Un appello che scuote le coscienze, invitando tutta la società a un cambiamento profondo. È giunto il momento di ripensare l’educazione e costruire un futuro più equo e meritocratico.

