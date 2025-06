‘Bisogna tornare a bocciare’ | Lo psichiatra Paolo Crepet critica il sistema scolastico e invoca più meritocrazia

Il sistema scolastico italiano attraversa una crisi profonda, segnato da perdita di autorevolezza e meritocrazia. Lo psichiatra Paolo Crepet lancia un monito deciso: è tempo di tornare a bocciare per ristabilire il valore del merito e rilanciare l’istruzione. Una rivoluzione culturale necessaria, coinvolgendo scuola, famiglie e società . Solo così potremo restituire centralità all’educazione e formare cittadini più consapevoli e responsabili.

