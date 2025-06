Bimbo di 10 anni si sente male in piscina | è ricoverato in Rianimazione

Un pomeriggio di svago si è trasformato in una corsa contro il tempo: un bambino di 10 anni ha accusato un grave malore in piscina, richiedendo l'intervento immediato dell'elisoccorso di Brescia e un rapido trasporto d'urgenza a Bergamo. La comunità è in attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni, mentre le autorità stanno indagando sulle cause di questo drammatico episodio. La speranza ora è che possa riprendersi al più presto.

È stato mobilitato l'elisoccorso di Brescia, che ha poi provveduto al trasporto d'urgenza in ospedale a Bergamo, per il grave malore che ha colto un bambino di appena 10 anni impegnato mercoledì pomeriggio alla piscina Summertime di Torre de' Picenardi, in provincia di Cremona.

