Bimba di due anni azzannata dal pitbull del nonno | è in ospedale

Una scena che scuote il cuore quella a Fasano, dove una bambina di soli due anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata azzannata dal pitbull del nonno. L'incidente, avvenuto alle 17.30 di ieri, ha sollevato immediatamente preoccupazioni e interrogativi sulla sicurezza dei più piccoli in casa. La piccola si trova ora in ospedale, sotto stretta osservazione, mentre le autorità indagano sulle cause di questo tragico evento.

Una bimba di 2 anni di Fasano è rimasta ferita in maniera seria azzannata dal pitbull di proprietà del nonno. È accaduto intorno alle 17.30 di ieri. La bimba, per cause in corso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bimba di due anni azzannata dal pitbull del nonno: è in ospedale

In questa notizia si parla di: bimba - anni - azzannata - pitbull

Accadde oggi: 14 maggio, una bimba di 5 anni diventa mamma - Il 14 maggio 1939, un evento straordinario e controverso scosse il mondo: Lina Medina, una bambina di soli cinque anni, divenne mamma.

Azzannata dal pitbull: come sta la bambina di due anni Vai su Facebook

Azzannata dal pitbull: come sta la bambina di due anni Vai su X

Bimba di due anni azzannata dal pitbull, terrore nel giardino della villetta: choc ad Agliana; Agliana, bimba di due anni azzannata dal pitbull: l'arrivo a casa, l'assalto del cane, la nonna che cerca di salvare la piccola; ?Bambina di 2 anni azzannata dal pitbull della zia: è gravissima. Ferita la nonna che ha cercato di salvarla.

Agliana, bimba azzannata dal pitbull: la prognosi resta riservata. Sequestrati i cani: indagini sulla dinamica - È ancora in prognosi riservata la bambina di due anni azzannata da un pitbull ieri ad Agliana (Pistoia), mentre si trovava a casa con la nonna. Si legge su msn.com

Agliana, come sta tre giorni dopo l'aggressione la bimba di due anni azzannata dal pitbull - Resta ricoverata in prognosi riservata al pediatrico Meyer la piccola di due anni aggredita venerdì pomeriggio da uno dei pitbull dello zio ad Agliana. Come scrive msn.com