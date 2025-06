Bimba di 10 mesi ustionata in casa molte ferite in varie parti del corpicino | è grave

Un dramma che scuote la comunità di Ascoli Piceno: una bambina di soli 10 mesi è stata gravemente ustionata nella propria casa, con ferite che destano profonda preoccupazione. I familiari, prontamente intervenuti, hanno portato la piccolo al pronto soccorso dove ora riceve le cure necessarie. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza domestica e sulla tutela dei più vulnerabili. La speranza è che la piccola possa riprendersi al più presto.

Ascoli, 19 giugno 2025 – Sono gravi le condizioni di una bambina di soltanto 10 mesi rimasta ustionata nella tarda mattinata di oggi all’interno dell’abitazione dove vive con la famiglia ad Ascoli Piceno. Sono stati i familiari ad accompagnarla in autonomia al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove la neonata è stata presa in cura dai sanitari. Presentava molte ustioni in varie parti del corpicino, alcune anche gravi. Per questo è stato disposto il trasferimento d’urgenza al Centro Grandi Ustionati di Cesena. In ambulanza la piccola è stata trasferita nell’area attrezzata al Pennile di Sotto dove è giunta l’eliambulanza che ha trasferito la bambina nella struttura sanitaria specializzata in Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it